時代祭を前に、公開された（左2人目から）楠木正成の家来役のよろい、常盤御前の衣装など＝6日午前、京都市左京区京都三大祭の一つで、歴史上の人物に扮して行列で歩く「時代祭」が22日に行われるのを前に、主催団体の平安講社が6日、新調や補修した衣装の一部を報道陣に公開した。京都市左京区の平安神宮で、南北朝時代に活躍した武将楠木正成の家来役のよろいなどがお披露目された。新調したのは計88点。楠木正成の家来役の