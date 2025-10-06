自民党総裁選で高市氏が勝利したことをうけ、日経平均株価が大きく値上がりし、一時、史上初となる4万8000円台に乗せました。東証から中継です。朝方から大きく値上がりした日経平均株価ですが、勢いは衰えることなく、一時、あっさりと4万8000円を突破しました。市場関係者からは「ここまでの上昇は想定外だ」との声も聞こえてきます。日経平均株価は2175円高い4万7944円で取引を終え、2営業日連続で最高値を更新しました。史上4