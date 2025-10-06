秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループRain Tree（レインツリー）の橋本真希（27）仲俣美希（24）佐藤莉華（22）が6日、都内で、「渋谷警察署主催イベント令和7年全国地域安全運動『渋谷区民のつどい』」に出席した。警察の制服に袖を通すのは初めてという。橋本は「刑事モノが好きだったのでうれしい。重みがあって光栄」とし、佐藤は「しっかりしていて、装飾もいっぱいあって豪華。『相棒』が好きだったのでうれしい」