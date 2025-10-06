5日夜、大仙市の民家の敷地内でクマ1頭が目撃されました。近くには小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署と県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと5日午後9時ごろ、大仙市太田町国見字仲田で、30代の男性が自宅の敷地内に1頭のクマがいるのを目撃しました。クマの体長は約50センチで、その後、東の方向へ立ち去ったということです。目撃された場所から北に約100メートルほどの場所