銀シャリ橋本が世界のスーパーゴールを紹介！10月5日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、サッカー通芸人、銀シャリ・橋本直さんが8カ月後に迫った北中米W杯に向けて、世界のスター選手が決めたスーパーゴールを紹介しました！橋本さんはJリーグが始まる前からのサッカー好きで、中学生の時には日本代表・都並敏史さんについて書かれた「狂気の左サイドバック」を題材に読書感想文を書いたそうです。そんな橋本