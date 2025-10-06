ヒューマックスエンタテインメントは、長年にわたり東京・新宿で多くのアーティストとファンに親しまれてきたライブハウス「BLAZE」を、新たな拠点として再始動させることを発表した。新施設の名称はLIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」で、来年2月下旬の開業を予定している。【画像】東京・五反田で再始動！LIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」の地図「BLAZE Gotanda」は、東京・JR五反田駅から徒歩5分というアクセスの良い立地に位置し、