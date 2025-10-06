永瀬廉（King & Prince）が自身のInstagramを更新。韓国人俳優、ロウンとの2ショットを公開した。 【写真】永瀬廉＆ロウンの仲良し2ショット／ロウンのコメント全文 他 ■永瀬廉＆ロウンがほぼ同じタイミングで2ショットを投稿 永瀬とロウンは、福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』で共演。本日10月6日に本作への出演が解禁となったロウンは、「撮影を通じて、福山さん、大泉さんをはじめとする尊敬でき