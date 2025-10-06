北海道・帯広警察署は、広尾町に住む漁師の男(35)を脅迫の疑いで逮捕しました。男は2025年10月5日午後5時半すぎ、帯広市に住む母親(67)に対し、「ガソリン持って火つけにいってやる」とLINEでメッセージを送信し、脅した疑いがもたれています。男は容疑を認めていて、警察は母親に借金を断られトラブルになったとみて、詳しい動機などを調べる方針です。