キリンビールとサッポロビールが、飲食店向けのビールなど一部商品で出荷制限をかけることが６日、わかった。システム障害で出荷が滞っているアサヒグループホールディングスの製品からの切り替えで、想定を超える受注が発生したためだとしている。キリンは飲食店向けのビール「一番搾り」のたるや、瓶ビール「ラガービール」などを対象に、９日の出荷分から制限をかける。「商品の安定供給のため」と説明している。サッポロ