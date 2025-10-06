オスのヒヒをグルーミングするメスのヒヒ＝エチオピアのアワッシュ国立公園/Juniors Bildarchiv GmbH/Alamy Stock Photo（ＣＮＮ）メスの哺乳類がオスよりも一般的に長生きする理由の一つは、性行動にあるとする研究結果が発表された。ドイツ、デンマーク、フランス、ハンガリー、ベルギーの研究チームは、動物園で飼育されている５２８種の哺乳類と６４８種の鳥類に関するデータを分析した。性別による成体の平均寿命の違いを扱っ