神奈川・川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅付近で列車同士が衝突し片方が脱線した事故で、国の運輸安全委員会の調査官による調査が続いています。現場から、フジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。6日午前11時ごろから始まった事故調査官による調査は、午後3時50分現在も脱線した箇所を中心に続けられてます。この事故は5日午後11時ごろ、川崎市高津区の東急田園都市線・梶が谷駅付近で、各駅停車渋谷行きの列車が止