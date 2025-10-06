【モデルプレス＝2025/10/06】女優の中島瑠菜、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、仲里依紗が6日、都内で開催された「第21回クラリーノ美脚大賞2025」に出席。仲が、脚が魅力的だと思う芸能人を明かした。【写真】仲里依紗、美脚＆デコルテ際立つドレス姿◆仲里依紗、受賞に驚き「まさか自分が？」「クラリーノ美脚大賞」 は、幅広い世代の健康で魅力的な美脚を靴で演出したいという女性を応援するために、2003年よ