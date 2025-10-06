女優沢口靖子（60）が6日、東京・台場のフジテレビで、同日スタートする「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜午後9時）の合同取材会に出席した。情報技術を悪用した犯罪に立ち向かう「情報犯罪特命対策室」を描いた物語。作品にちなんで、詐欺対策で心がけていることを聞かれた沢口は「スマホでは迷惑メール対策を、PCにはセキュリティーソフトを入れています。不審なメールや電話には一切対応しないです」としつつ「以前、銀