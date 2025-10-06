◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月６日、栗東トレセン２連勝中のリラボニート（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父スクリーンヒーロー）は坂路を６７秒６―１５秒８でキャンター調整。軽やかな脚さばきが目を引いた。１０月１日の１週前追い切りはＣＷコースで６ハロン７９秒９―１１秒６の好時計をマークしており、中間の好気