東京ディズニーリゾートでは、2025年11月1日より「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の提供をスタート！コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめます。 東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」  発売日：2025年11月1日販売店舗：東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「カフェ・オーリ