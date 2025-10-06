「風呂に入る時には必ず入浴剤を使う」という人は多いと思います。そのためか、ドラッグストアに行くと様々な入浴剤が売られています。香川県高松市にある「道の駅 源平の里むれ」で販売されている「さぬきうどんの香湯」という入浴剤は、“讃岐うどんの出汁の香りと色味を再現した道の駅オリジナルの温泉の素”だといいます。“讃岐うどんになりたかった人のために開発”したという「さぬきうどんの香湯」について、源平の里むれ