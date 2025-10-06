チョイスジャパン（山口県下関市山の田北町、岡本昭宏社長）のグループ企業「サードチャレンジ」（同県下関市山の田東町）は1日、新社長に勝島慈郎氏（＝写真）が就任した。同社は、障がい者が地域を支える存在になる社会の実現を目指し20年に設立。弁当製造販売「しあわせ弁当」の運営、百貨店での出店で認知度を拡げてきた。現在はB型就労継続支援事業所として、利用者（36名）の就業支援業務、チョイスジャパン商品（美腸活青汁