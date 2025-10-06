女優の大地真央（69）が6日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。刺激を受けたスターを明かした。1人は歌手の郷ひろみ。20代から交流があり「学年が同じで。とにかくストイックで有言実行で。努力家。すごいなといつも思う」とコメントした。もう1人は歌手の竹内まりや。「この間もコンサートを拝見して。ものすごい刺激を受けました。進化していらっしゃるような。すごいなと。トークで泣かせられ