早くもお正月の準備です。郵便局には6日、来年用の年賀はがきが運び込まれました。県内18の郵便局に運び込まれたのは、来年用の年賀はがきです。藤田華穂記者「届いた年賀はがきは、郵便局員の手で続々と郵便局の中に運び込まれています。」県全体での発行枚数は約702万枚で、このうち、長野中央郵便局には第1陣として約31万枚が到着しました。デザインは来年の干支「午」など6種類で、サクラと松本城をモチーフにした長野県