4日、自民党総裁に選出された高市前経済安保相＝東京・永田町の党本部自民党の高市早苗総裁選出を受け、共同通信社は4〜6日、全国緊急電話世論調査を実施した。高市氏に「期待する」との回答は68.4％だった。派閥裏金事件に関与した議員の党役員や閣僚などへの要職起用に「反対」は77.5％に上った。総裁選で派閥や旧派閥の影響力を感じたかを尋ねると「ある程度」と合わせて「感じた」が81.1％に達した。衆参両院で過半数を持