MLBア・リーグ地区シリーズの第2戦が日本時間6日に行われました。シードである東地区首位のブルージェイズが同地区2位のヤンキースを2試合連続で圧倒。2回にアーニー・クレメント選手の2ランで先制すると、3回にはクレメント選手のタイムリーなどで、3点を追加。4回にはウラジーミル・ゲレロJr.選手の満塁弾が飛び出すなど、15安打13得点で連勝を飾り、ア・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。敗れたヤンキースは、今