1980〜90年代にかけて『るり色プリンセス』（漫画）、『時の輝き』『アナトゥール星伝』（小説）などのベストセラー作品を数多く生み出した「ティーンズレーベルの教祖」、折原みとさん（61）。30代で神奈川県逗子市に単身移住し、’25年には「mito ǀ60代バツなしおひとりさま」（@60life_mito）」の名称でSNSアカウントを開設。弓道や音声配信など新たなことにチャレンジする姿を世に発信している。結婚への「圧」が今よりも