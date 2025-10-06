犬が不機嫌になる飼い主の行動 1.構いすぎること 犬が不機嫌になる飼い主の行動は、構いすぎることです。 犬は飼い主に構われることが大好きで、構ってほしくて甘えたり邪魔をしたりすることがありますが、構われることにも限度があるようです。 嫌がっているのに無理に抱っこをしたり、拒否しているのに無理にお散歩に連れ出したりすると、不機嫌になってしまうことがあります。 寝ているのにしつこく声をかけられたり体を