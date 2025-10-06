ビューラーは地区シリーズでドジャースと対戦するか(C)Getty Images元ドジャースの投手で、昨年のワールドシリーズで胴上げ投手にもなったウォーカー・ビューラーは現在フィリーズの一員となり、地区シリーズのロースターに選ばれた。ビューラーは今季からレッドソックスに移籍して7勝7敗、防御率5.45に終わり、8月末に解雇された。その後はフィリーズとマイナー契約を交わし、9月12日にメジャー昇格を果たすと、先発で2勝、リ