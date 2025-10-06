「前田拳太郎カレンダー2026.04－2027.03」（KADOKAWA）が2026年1月23日に発売される。 【写真】上海と宮古島で撮影「前田拳太郎カレンダー」 ドラマ「PJ ～航空救難団～」での体当たりの演技が大きな話題と感動を呼んだ、俳優・前田拳太郎が自身初となるカレンダーを発売。 2026年4月始まり・12か月分の大型の卓上カレンダーで、今作の撮影は中国・上海と沖縄県宮古島で敢行