結果を出す営業マンとダメな営業マンは何が違うのか。営業セミナー講師の乾哲也さんは「仕事のデキない営業マンは、商品のメリットを語ることや、顧客目線に立つことをセールストークの軸にしてしまっている。結果が出せる一流の営業マンは、まったく別の観点からセールストークを組み立てている」という――。（第1回）※本稿は、乾哲也『できる営業マンのすごい言語化 「なんとなく」を納得に変える』（KADOKAWA）の一部を再編集