健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」が6日、都内で開催され、中島瑠菜、高橋ひかる、仲里依紗が出席した。左から中島瑠菜、高橋ひかる、仲里依紗幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。中島、高橋、