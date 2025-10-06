暴力団幹部の男が、三重県鈴鹿市の質店で強盗か。高齢の夫婦をバールで脅したとみられています。逮捕されたのは、六代目山口組の傘下組織の幹部・谷口健太容疑者(39)ら男2人です。先月28日、鈴鹿市阿古曽町の質店に押し入って店主の女性(81)と夫(78)を脅し、現金1万7000円と、5000円相当の商品券を奪って逃げた疑いが持たれています。質店は住宅も兼ねていて、玄関から押し入った谷口容疑者がバールのようなも