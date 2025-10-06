無所属の衆議院議員7人による会派「有志・改革の会」が6日、新たに結成されました。無所属議員4人が所属していた「有志の会」と、9月に日本維新の会に離党届を提出し除名処分を受けた3人で結成した「改革の会」が6日それぞれ解散し、新たに7人が所属する共同会派「有志・改革の会」が結成されました。会派代表は吉良州司衆議院議員が務めるということです。▽会派所属議員・阿部弘樹 衆議院議員・緒方林太郎 衆議院議員・吉良州司