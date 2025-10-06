MLBカブスの今永昇太投手が、ブリュワーズとの地区シリーズ2戦目に先発予定。試合前日会見に臨みました。日本時間2日、パドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦に2回から登板した今永投手は、1点ビハインドの5回、相手3番マニー・マチャド選手にレフトスタンドへの2ランホームランを被弾。4イニング2失点を喫し、今永投手にとって悔しいポストシーズン初登板となりました。投球を振り返った今永投手は、「投げミスはあの1球だけで