高市氏が総裁に選出された影響で6日の日経平均株価は2300円以上値を上げました。中継です。6日の東京株式市場、日経平均株価は一時4万8000円を超え、史上最高値を更新しました。証券会社では市場が開く前から電話が鳴り響く様子が印象的でした。積極財政路線を掲げる高市氏の総裁選出で、政府による投資拡大や減税政策がプラスになるとの見方が広がり、買い注文が殺到しました。防衛力強化も掲げていたので、防衛関連株なども値を