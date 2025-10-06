越前海岸の冬の風物詩・スイセンの産地での獣害や農家の負担軽減に向け、福井県越前町梨子ヶ平（なしがだいら）地区で今夏取り組んだ若狭牛の放牧の実証実験に、一定の成果がみられたことがわかった。今年度の実験は６日で終了し、来年度以降は放牧の範囲を拡大するなど、産地再生に向けた取り組みを拡大する方針という。（農本陸人）福井市、越前町、南越前町の越前海岸沿いに群生するスイセンは「越前水仙」のブランドで知ら