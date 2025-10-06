決選投票の末、自民党の新総裁に選ばれたのは高市早苗・前経済安保担当相でした。さっそく「物価高対策に力を注ぐ」と表明し、北海道民からも期待がかかっています。大勢の報道陣でごった返す自民党本部。道内選出の議員らも続々と集まる中、現れたのは―（青柳記者）「投票開始１０分前です。高市さんが到着しました」総裁選に出馬した５人の候補者の中で「本命」の１人と目された、高市早苗・前経済安保担当相です。１回目