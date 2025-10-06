7日に開幕する秋の大祭「長崎くんち」。 これに合わせ、長崎市内では交通規制が行われます。 7日はお下りに合わせて 午後0時半～午後3時まで、馬町交差点と江戸町交差点の間や、中央橋交差点と大波止交差点の間など4つの区間で、車両が通行止めに。 規制は神輿の通過後に順次、解除されます。 諏訪神社周辺では、 7日「前日」は、午前6時半～午前11時までと、午後3時半～午後9時まで