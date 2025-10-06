陸上女子やり投げでパリ五輪インメダルの北口榛花（ＪＡＬ）が６日、都内で「ほっともっと」の１０月新商品発表会に出席。愛嬌（あいきょう）たっぷりの笑顔で新商品を紹介し、幼少期の弁当にまつわるエピソードを語った。「『好きなものはなんですか』と言われて、好きなものを答え続けていたら、本当にお弁当になっちゃうんだな」と驚いたのは、北口の好物だけを詰め込んだ「〜北口選手の大好きなおかずぎっしり〜チキン南蛮