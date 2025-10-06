あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「three dimensions」の略語は？「three dimensions」の略語はなんでしょうか？threeはそのままですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「3D」でした！3Dとは、三次元という意味。その名の通り次元の数が3つあることを指します。縦・横・高さのよう