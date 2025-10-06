今回、Ray WEB編集部はSNSを使った嫌がらせについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の優乃は、順風満帆な生活を送っています。そんなとき、ある問題が起きて……！？優乃は、大好きな彼氏の奏と幸せな大学生活を送っていました。ある日、SNSに知らない人からメッセージが。そこには「彼氏と釣りあっていない」と書かれていて……。このあと、優乃はどうなってしまうのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：mugi_JPE