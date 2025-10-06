「N-BOX」の改良モデルどんなモデル？ホンダは、2025年4月18日に「N-BOX」の一部改良モデルを発売しました。N-BOXは、軽自動車ながら最大級の室内空間と利便性を両立することで、安定した人気を誇るクルマです。もはや日本の国民車！【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“新”N-BOX」です！ 画像で見る（60枚）ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1790mmと、広い室内空間と取り回しやすさを両立しています。なお