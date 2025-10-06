東京・新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕、送検された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。一連の事態を受け、同グループを起用した広告削除などの動きが広がっている。草間容疑者はこの日の午後２時２０分過ぎ、同署から釈放。スーツ姿で深々と１０秒間ほど頭を下げ、涙目で「この度はお騒がせして、申し訳ありません」と謝罪した。所属事務所