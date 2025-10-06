サツマイモを収穫する小学生県立農業大学校下所農場香川・琴平町 6日、香川県琴平町で小学生が秋の味覚、サツマイモの収穫を体験しました。 琴平町立榎井小学校の児童約30人が、近くにある香川県立農業大学校の畑を訪れました。 児童はサツマイモの歴史や栄養素などについて教わった後、イモ掘りに挑戦しました。 子どもたちに農業に親しんでもらおうと県立農業大学校が企画したもので、2025年で3回目で