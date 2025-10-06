香川ファイブアローズ B3開幕2連勝の香川ファイブアローズは4日、アウェーで東京ユナイテッドと対戦しました。 ファイブアローズは第1クオーター、請田が3ポイントシュートを決めるなどし、21対14と7点をリードします。その後も点差を広げ、84対62で勝利しました。 5日も93対74で勝利し、開幕4連勝を飾りました。