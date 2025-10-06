スマホやスマートウォッチ、タブレット、ノートPC、カメラなど、使用端末が増えると充電ケーブルも増えますよね。ケーブルは強く折ったり結んだりすると断線する恐れがある一方で、そのままにしておくと長くてグチャグチャ――。地味に収納に困るっ！ そこで注目したのが、ケーブル類をまとめるのに便利だとSNSで話題になっている無印良品の「ミシン目入り結束テープ」です。◆5cm間隔でミシン目入り！ 手で切って使える結束テ