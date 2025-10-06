昨年、ダイヤモンドC、東北優駿の岩手競馬3歳クラシック2冠を達成し、24年度岩手競馬年度代表馬に選出されたフジユージーン（牡＝4、父ゴールデンバローズ）が大井・岡野尚光厩舎に移籍した。岡野師は「オーナーは高校の馬術部の先輩で、この馬のセリから携わってきた。元々、南関で走らせる予定もあったし、流れの速いこちらの短い距離なら勝負になるのでは、ということで今回の移籍になった」と説明した。今月3日にすでに