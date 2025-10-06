◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年男女混合1600メートルリレー予選が行われ、久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が大阪の一員としてアンカーを走り、大阪は3分20秒04で4組1着となって決勝に進んだ。2位でバトンを受け、必死に先頭に食らいつく。最後の直線に入ってさらにギアを上げて逆転。トップでフィニッシュすると、その場に倒れ込んだ。「前に1人いて“絶対に抜く”と