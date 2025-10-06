元レスリング選手・吉田沙保里（43）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】潮田玲子・狩野舞子らにお祝いされる吉田沙保里10月5日が誕生日の吉田。毎年、多くの著名人にお祝いされていて2023年は、格闘家の武尊（34）や元プロサッカー選手の大久保嘉人（43）らに、2024年は、元プロサッカー選手の小野伸二（46）や松井大輔（44）らに祝福されていた。43歳の誕生日を潮田玲子、狩野舞子らが