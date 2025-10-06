高市早苗氏の自民党総裁就任を受け、株高円安が加速しています。積極的な財政政策がとられるとの受け止めから、日経平均株価は一時、初めて4万8000円台をつけました。東京市場は取引開始直後から買い注文が膨らみ、平均株価は上げ幅が一時2300円を超えました。相場を押し上げているのは、自民党の高市新総裁の経済政策への期待です。就任後の会見で高市氏は、物価高対策に力を入れる姿勢を強調し、積極財政路線で景気刺激策がとら