女優沢口靖子（60）が6日、東京・台場のフジテレビで、同日スタートする「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜午後9時）の合同取材会に出席した。情報技術を悪用した犯罪に立ち向かう「情報犯罪特命対策室」を描いた物語。沢口は「やっとお届けできる日が来まして、ワクワクした気持ちと、どういう感想をいただけるのかとドキドキした気持ち、両方ありますが、自信を持ってお届けできる作品です」と話した。人気刑事ドラマシリー