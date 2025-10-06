福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は6日、福岡市の福工大野球場で雨天順延となっていた第5週第2日が行われ、九共大が福教大を14―0の5回コールドで破り、6季ぶり46度目の優勝を決めた。九共大が投打の軸の活躍で福教大に2試合連続のコールド勝ちを収め、栄冠に花を添えた。6点リードで迎えた4回に5番麻上桜雅（2年・自由ケ丘）が右越えにソロ本塁打を放つと、続く5回は打者一巡の猛攻で一挙7得点。投手陣も、