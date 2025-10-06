「怪談好きなお方が」と言うトキNHKテレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・トキの見合い相手をめぐる家族の?連想ゲーム?にSNSが沸いている。6日放送の第6回では、松野家でトキ(郄石あかり、宮崎県出身)の見合い相手が話題に上る。父・司之介(岡部たかし)が、トキに好みを聞いた場面…。トキ「よく働いて、お金を稼いでくれる人。叶うなら、怪談がお好きな方が」司之介 「つまり、河童みたいな相手ということじゃな」