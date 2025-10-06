ソフトバンクは6日、ロベルト・オスナ投手、岩井俊介投手、大江竜聖投手、藤田悠太郎捕手、井上朋也内野手、佐藤直樹外野手の計6選手の出場選手登録を抹消した。再登録は16日以降。オスナは、右肩コンディション不良もあり独自調整を続けていたが、3日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）で約4カ月ぶりに1軍マウンドに立っていた。15日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まるため、初戦にはいずれも出場